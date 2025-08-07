07 Ağustos
Süper Lig'e "teknik" bakış

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 12'sinde teknik direktörler koltuğunu korurken 6'sında yeni çalıştırıcılar görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-26 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 12'sinde teknik direktörler koltuğunu korurken 6'sında yeni çalıştırıcılar görev yapacak.

AA'nın Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerde teknik adamlar ele alındı.

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.



Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelispor ise 2025-26 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.

- Teknik direktörlerin 8'i yabancı

Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın 10'unda Türk, 8'inde yabancı teknik direktör görev alacak.

Galatasaray, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Kocaelispor, Konyaspor, Başakşehir ve Trabzonspor, 2025-26 sezonuna Türk teknik adamlarla başlayacak.

Beşiktaş, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Samsunspor ise sezona yabancı teknik direktör yönetiminde girecek.

- Tek şampiyonluk yaşayan Okan Buruk 

Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor.

Buruk, ligde son 3 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli başarıya imza attı. 51 yaşındaki teknik adam, RAMS Başakşehir ile 2019-20 sezonunda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 

- "Dört büyükler"de oynayanlar

Süper Lig'deki 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "dört büyükler" adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi. 

Okan Buruk (Galatasaray, Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray, Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Beşiktaş, Trabzonspor), Fatih Tekke (Trabzonspor, Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor, Galatasaray), Stanimir Stoilov (Fenerbahçe), Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Şota Arveladze (Trabzonspor) ve Joao Pereira (Trabzonspor), futbolculuk kariyerinde "dört büyükler"de görev yaptı.

- En çok şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trendyol Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isimler ise 4'er kez bu başarıyı tekrarlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu. 

- Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'de bulunuyor.

İngiliz futbol adamı, siyah-beyazlılarda 1987-88 sezonu başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaparak Türkiye'nin en üst liginde aralıksız en uzun süre bir takım çalıştıran teknik direktör ünvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

- Süper Lig'de en fazla maça çıkan Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik adam konumunda bulunuyor.

Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001'den bu yana 661 kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı. 

Rıza Çalımbay'ı 634 müsabakada görev alan Şenol Güneş ile 621 maça çıkan Samet Aybaba takip etti. 

- Son 18 sezona "Türk teknik adam" damgası 

Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde elde etti.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Brezilyalı Arthur Zico, Türkiye'de şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu sezondan sonra lig şampiyonluklarına Türk teknik adamların çalıştırdığı ekipler ulaştı.

Süper Lig'de 2006-07 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

Sezon Takım Teknik direktör
2007-2008 Galatasaray Cevat Güler
2008-2009 Beşiktaş Mustafa Denizli
2009-2010 Bursaspor Ertuğrul Sağlam
2010-2011 Fenerbahçe Aykut Kocaman
2011-2012 Galatasaray Fatih Terim
2012-2013 Galatasaray Fatih Terim
2013-2014 Fenerbahçe Ersun Yanal
2014-2015 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
2015-2016 Beşiktaş Şenol Güneş
2016-2017 Beşiktaş Şenol Güneş
2017-2018 Galatasaray Fatih Terim
2018-2019 Galatasaray Fatih Terim
2019-2020 Medipol Başakşehir Okan Buruk
2020-2021 Beşiktaş Sergen Yalçın
2021-2022 Trabzonspor Abdullah Avcı
2022-2023 Galatasaray Okan Buruk
2023-2024 Galatasaray Okan Buruk
2024-2025 Galatasaray Okan Buruk
- Teknik direktörler

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran isimler şöyle:

Takım Teknik direktör Ülkesi Geçen sezon sonu
Antalyaspor Emre Belözoğlu Türkiye Emre Belözoğlu
Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer Norveç Ole Gunnar Solskjaer
Corendon Alanyaspor Joao Pereira Portekiz Joao Pereira
Çaykur Rizespor İlhan Palut Türkiye İlhan Palut
Fatih Karagümrük Marcel Licka Çekya Onur Can Korkmaz
Fenerbahçe Jose Mourinho Portekiz Jose Mourinho
Galatasaray Okan Buruk Türkiye Okan Buruk
Gaziantep FK İsmet Taşdemir Türkiye Selçuk İnan
Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu Türkiye Hüseyin Eroğlu
Göztepe Stanimir Stoilov Bulgaristan Stanimir Stoilov
Eyüpspor Selçuk Şahin Türkiye Arda Turan
Kasımpaşa Şota Arveladze Gürcistan Burak Yılmaz
Kayserispor Markus Gisdol Almanya Sergej Jakirovic
Kocaelispor Selçuk İnan Türkiye İsmet Taşdemir
Konyaspor Recep Uçar Türkiye Recep Uçar
RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Türkiye Çağdaş Atan
Samsunspor Thomas Reis Almanya Thomas Reis
Trabzonspor Fatih Tekke Türkiye Fatih Tekke
