Süper Lig devleri gurbetçi yıldızla ilgileniyor!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Standard Liege forması giyen Cihan Çanak ile ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Süper Lig devleri gurbetçi yıldızla ilgileniyor!
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10 Mayıs 2024 17:50
Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Türk oyuncu Cihan Çanak için Süper Lig devleri sıraya girdi.

Fransız basınında yer alan haberlerde; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor genç oyuncu ile ilgileniyor.

SAKATLIK AYRILIĞI UZATTI

Haberde genç oyuncunun Belçika ekibinden kesin olarak ayrılacağı belirtilirdi. 19 yaşındaki kanat oyuncunun ara transfer döneminde sakatlık geçirmesi, onun Liege'den ayrılışını uzattığı yazıldı.

GELECEĞİ İÇİN KARAR VERECEK

Bununla birlikte Cihan Çanak'ın kısa süre içinde geleceğiyle ilgili kararı vereceği de aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Cihan Çanak, Belçika ekibinde toplamda 68 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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