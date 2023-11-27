Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de an itibariyle 18 puanla 8. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa bu sezon ligde Kemal Özdeş yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
12. DEĞİŞİKLİK GELDİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 12 teknik direktör görevinden ayrıldı.
İşte ligdeki tüm ayrılan hocalar:
Emre Belözoğlu-Başakşehir
Erdal Güneş-Gaziantep
Çağdaş Atan-Kayserispor
Hüseyin Eroğlu-Samsunspor
Tolunay Kafkas-Ankaragücü
Şenol Güneş-Beşiktaş
Osman Özköylü-Pendikspor
Nenad Bjelica-Trabzonspor
Aleksandar Stanojevic-Konyaspor
Ömer Erdoğan-Alanyaspor
Burak Yılmaz-Beşiktaş
Kemal Özdeş-Kasımpaşa
Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de an itibariyle 18 puanla 8. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa bu sezon ligde Kemal Özdeş yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
12. DEĞİŞİKLİK GELDİ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 12 teknik direktör görevinden ayrıldı.
İşte ligdeki tüm ayrılan hocalar:
Emre Belözoğlu-Başakşehir
Erdal Güneş-Gaziantep
Çağdaş Atan-Kayserispor
Hüseyin Eroğlu-Samsunspor
Tolunay Kafkas-Ankaragücü
Şenol Güneş-Beşiktaş
Osman Özköylü-Pendikspor
Nenad Bjelica-Trabzonspor
Aleksandar Stanojevic-Konyaspor
Ömer Erdoğan-Alanyaspor
Burak Yılmaz-Beşiktaş
Kemal Özdeş-Kasımpaşa
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