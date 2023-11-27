Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Sezona Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de an itibariyle 18 puanla 8. sırada yer alıyor.



Kasımpaşa bu sezon ligde Kemal Özdeş yönetiminde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.



İşte Kasımpaşa'nın açıklaması:



"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



12. DEĞİŞİKLİK GELDİ



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 12 teknik direktör görevinden ayrıldı.



İşte ligdeki tüm ayrılan hocalar:



Emre Belözoğlu-Başakşehir

Erdal Güneş-Gaziantep

Çağdaş Atan-Kayserispor

Hüseyin Eroğlu-Samsunspor

Tolunay Kafkas-Ankaragücü

Şenol Güneş-Beşiktaş

Osman Özköylü-Pendikspor

Nenad Bjelica-Trabzonspor

Aleksandar Stanojevic-Konyaspor

Ömer Erdoğan-Alanyaspor

Burak Yılmaz-Beşiktaş

Kemal Özdeş-Kasımpaşa









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