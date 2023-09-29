Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 6. hafta ve erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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29 Eylül 2023 12:29
Süper Lig'de 6. haftayla birlikte hafta içi mesaisinde 3. haftanın erteleme maçları da tamamlandı. Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi. Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.40'tan 2.05'e düştü.

Galatasaray'ın oranı da düştü. Sarı-kırmızılıların oranı 2.50'den 2.25 olarak değiştirildi.

Adana Demirspor karşısında kaybeden Beşiktaş'ın oranı ise 4.75.'ten 8.00'e çıktı.

Trabzonspor'un oranında bir değişiklik olmadı. Bordo-mavililerin oranı 20 olarak kaldı.

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