Süper Lig'de ilk 10 için kritik bir maç!

MKE Ankaragücü 10.'luk yarışındaki rakibi Antalyaspor'u Ankara Eryaman stadında konuk edecek. Maç saat 20.00'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de ilk 10 için kritik bir maç!
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16 Mayıs 2023 13:52
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 13:57
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

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