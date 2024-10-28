Süper Lig'de flaş ayrılık!

Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de flaş ayrılık!
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28 Ekim 2024 15:11
Trendyol Süper Lig'de flaş bir ayrılık kararı alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı.

Genç teknik adam, yeşil beyazlı takımdaki görevine 2024 yılının nisan ayında başlamıştı.

Konyaspor'da toplam 14 maça çıkan Çamdalı, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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