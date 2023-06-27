Süper Lig'de Emrah Başsan yarışı

Kayserispor'la kontratı biten ve sarı-kırmızılıların yeni mukavele imzalamaya çalıştığı Emrah Başsan için Konyaspor ciddi şekilde devrede.



Yeşil-Beyazlılar, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli mesafe katetti. Ancak Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un da Emrah'a bir teklif yaptığı belirtildi.



Önümüzdeki günlerde bu transfer netlik kazanaca





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