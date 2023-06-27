Süper Lig'de Emrah Başsan yarışı

Konyaspor ve Samsunspor, Kayserispor ile sözleşmesi biten Emrah Başsan'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig'de Emrah Başsan yarışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2023 09:09
Kayserispor'la kontratı biten ve sarı-kırmızılıların yeni mukavele imzalamaya çalıştığı Emrah Başsan için Konyaspor ciddi şekilde devrede.

Yeşil-Beyazlılar, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli mesafe katetti. Ancak Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un da Emrah'a bir teklif yaptığı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde bu transfer netlik kazanaca

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery