Süper Lig'de cumartesi günü 17:00 seansında iki maç oynandı

Süper Lig'de 4. hafta, saat 17:00'de oynanan iki maçla başladı.
Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ilk maçında vatandaşı Vincenzo Montella'ya mağlubiyet yaşattı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)
İlhan Palut'un başında olduğu Konyaspor, Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı 2-0'la geçti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)
Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ilk maçında vatandaşı Vincenzo Montella'ya mağlubiyet yaşattı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)
İlhan Palut'un başında olduğu Konyaspor, Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı 2-0'la geçti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)