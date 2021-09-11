Süper Lig'de cumartesi günü 17:00 seansında iki maç oynandı

Süper Lig'de milli aranın ardından 4. haftanın ilk maçları 17:00'de oynandı. İşte alınan sonuçlar ve detaylar...

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Süper Lig'de cumartesi günü 17:00 seansında iki maç oynandı
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11 Eylül 2021 18:43
Süper Lig'de 4. hafta, saat 17:00'de oynanan iki maçla başladı.

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ilk maçında vatandaşı Vincenzo Montella'ya mağlubiyet yaşattı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)

İlhan Palut'un başında olduğu Konyaspor, Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı 2-0'la geçti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN...)


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