Süper Lig'de ayrılık: İsmet Taşdemir

Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk iki haftanın ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.



Süper Lig'de oynadığı iki maçı puansız kapatan Gaziantep, İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını resmi olarak açıkladı. İsmet Taşdemir'in ardından Gaziantep'te Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük görevine gelmesi bekleniyor.



Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.



Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."



