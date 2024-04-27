Süper Lig'de asist krallığı el değiştirdi!

Galatasaray'ın son dönemdeki en kilit oyuncularından Dries Mertens, Adana Demirspor karşısında da çok etkiliydi.
90 dakika boyunca tartışmasız sahanın en iyileri arasında yer alan Mertens, ilk yarıda rakip savunmaya ani baskılarla 4 kez top kapma girişiminde bulundu ve 5 de şut pası verdi.
İkinci yarıda da top kapma sayısını 5'e çıkaran ve bu alanda maçın en iyisi olan Mertens, skora da katkı vermeyi ihmal etmedi.
SON 6 MAÇTA HİÇ DURMADI
Hakim Ziyech'in perdeyi açan golünde asisti yapan Belçikalı yıldız, son olarak da Mauro Icardi'ye adeta al da at tarzında bir gol pası vererek, Arjantinli forvetin gol krallığında zirveyi tek başına kapmasını sağladı. Son 6 karşılaşmada 2 golünün yanına 7 asist eklemeyi başaran tecrübeli futbolcu, böylece ligde toplamda 15 asiste ulaştı ve Kasımpaşalı Hajradinovic'i (13 asist) geçerek asist krallığında zirveyi liderliği tek başına ele geçirdi.
90 dakika boyunca tartışmasız sahanın en iyileri arasında yer alan Mertens, ilk yarıda rakip savunmaya ani baskılarla 4 kez top kapma girişiminde bulundu ve 5 de şut pası verdi.
İkinci yarıda da top kapma sayısını 5'e çıkaran ve bu alanda maçın en iyisi olan Mertens, skora da katkı vermeyi ihmal etmedi.
SON 6 MAÇTA HİÇ DURMADI
Hakim Ziyech'in perdeyi açan golünde asisti yapan Belçikalı yıldız, son olarak da Mauro Icardi'ye adeta al da at tarzında bir gol pası vererek, Arjantinli forvetin gol krallığında zirveyi tek başına kapmasını sağladı. Son 6 karşılaşmada 2 golünün yanına 7 asist eklemeyi başaran tecrübeli futbolcu, böylece ligde toplamda 15 asiste ulaştı ve Kasımpaşalı Hajradinovic'i (13 asist) geçerek asist krallığında zirveyi liderliği tek başına ele geçirdi.