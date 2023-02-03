Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek.
ATİLLA KARAOĞLAN, FENERBAHÇE MAÇINDA
Fenerbahçe-Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak. Atilla Karaoğlan son olarak Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yönetmiş ve Kevin N'Koudou'nun pozisyonu çok konuşulmuştu.
Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.
ALİ PALABIYIK'A MAÇ YOK!
Öte yandan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.
ERKAN ÖZDAMAR YENİDEN ATANDI
Son olarak Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun bir aradan sonra görev verildi. Özdamar, Giresunspor-Kayserispor maçına atandı.
4 Şubat Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
ATİLLA KARAOĞLAN, FENERBAHÇE MAÇINDA
Fenerbahçe-Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak. Atilla Karaoğlan son olarak Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yönetmiş ve Kevin N'Koudou'nun pozisyonu çok konuşulmuştu.
Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.
ALİ PALABIYIK'A MAÇ YOK!
Öte yandan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.
ERKAN ÖZDAMAR YENİDEN ATANDI
Son olarak Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun bir aradan sonra görev verildi. Özdamar, Giresunspor-Kayserispor maçına atandı.
4 Şubat Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
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