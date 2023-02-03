Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek.



ATİLLA KARAOĞLAN, FENERBAHÇE MAÇINDA



Fenerbahçe-Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak. Atilla Karaoğlan son olarak Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yönetmiş ve Kevin N'Koudou'nun pozisyonu çok konuşulmuştu.



Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.



ALİ PALABIYIK'A MAÇ YOK!



Öte yandan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.



ERKAN ÖZDAMAR YENİDEN ATANDI



Son olarak Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun bir aradan sonra görev verildi. Özdamar, Giresunspor-Kayserispor maçına atandı.



4 Şubat Cumartesi:



13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler



16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan



5 Şubat Pazar:



13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen



16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan



19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler



6 Şubat Pazartesi:



17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan



20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan



20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar





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