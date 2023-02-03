Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri

Galatasaray-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Ayrıca diğer maçlara yapılan hakem atamaları da belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri
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03 Şubat 2023 11:43
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek.

ATİLLA KARAOĞLAN, FENERBAHÇE MAÇINDA

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan görev yapacak. Atilla Karaoğlan son olarak Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yönetmiş ve Kevin N'Koudou'nun pozisyonu çok konuşulmuştu.

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.

ALİ PALABIYIK'A MAÇ YOK!

Öte yandan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmedi.

ERKAN ÖZDAMAR YENİDEN ATANDI

Son olarak Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a uzun bir aradan sonra görev verildi. Özdamar, Giresunspor-Kayserispor maçına atandı.

4 Şubat Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Murat Erdoğan

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Halil Umut Meler

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

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