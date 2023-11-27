Süper Lig'de 13. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası yapılan 2 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Süper Lig'de 13. hafta tamamlandı: Oluşan puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2023 23:49
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

Puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 13 11 1 1 33 9 24 34
2.GALATASARAY 13 11 1 1 26 8 18 34
3.BEŞİKTAŞ 13 8 1 4 20 15 5 25
4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 13 6 5 2 24 13 11 23
5.TRABZONSPOR 13 7 2 4 24 17 7 23
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 13 6 5 2 18 14 4 23
7.BITEXEN ANTALYASPOR 13 5 4 4 17 13 4 19
8.KASIMPAŞA 13 5 3 5 21 25 -4 18
9.ÇAYKUR RİZESPOR 13 5 3 5 11 17 -6 18
10.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 4 5 4 21 18 3 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 19 19 0 16
12.EMS YAPI SİVASSPOR 13 3 6 4 16 20 -4 15
13.GAZİANTEP FK 13 5 0 8 12 18 -6 15
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 3 5 5 14 12 2 14
15.TÜMOSAN KONYASPOR 13 3 4 6 13 18 -5 13
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 13 3 4 6 16 29 -13 13
17.RAMS BAŞAKŞEHİR 13 3 3 7 12 17 -5 12
18.CORENDON ALANYASPOR 13 2 4 7 9 21 -12 10
19.YILPORT SAMSUNSPOR 13 2 2 9 10 21 -11 8
20.İSTANBULSPOR 13 2 2 9 11 23 -12 8
14. hafta

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery