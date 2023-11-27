Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2
Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3
Puan durumu
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
14. hafta
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)
Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0
Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2
Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3
Puan durumu
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|13
|11
|1
|1
|33
|9
|24
|34
|2.GALATASARAY
|13
|11
|1
|1
|26
|8
|18
|34
|3.BEŞİKTAŞ
|13
|8
|1
|4
|20
|15
|5
|25
|4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|13
|6
|5
|2
|24
|13
|11
|23
|5.TRABZONSPOR
|13
|7
|2
|4
|24
|17
|7
|23
|6.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|13
|6
|5
|2
|18
|14
|4
|23
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|13
|5
|4
|4
|17
|13
|4
|19
|8.KASIMPAŞA
|13
|5
|3
|5
|21
|25
|-4
|18
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|5
|3
|5
|11
|17
|-6
|18
|10.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|4
|5
|4
|21
|18
|3
|17
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|13
|4
|4
|5
|19
|19
|0
|16
|12.EMS YAPI SİVASSPOR
|13
|3
|6
|4
|16
|20
|-4
|15
|13.GAZİANTEP FK
|13
|5
|0
|8
|12
|18
|-6
|15
|14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|3
|5
|5
|14
|12
|2
|14
|15.TÜMOSAN KONYASPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|18
|-5
|13
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|13
|3
|4
|6
|16
|29
|-13
|13
|17.RAMS BAŞAKŞEHİR
|13
|3
|3
|7
|12
|17
|-5
|12
|18.CORENDON ALANYASPOR
|13
|2
|4
|7
|9
|21
|-12
|10
|19.YILPORT SAMSUNSPOR
|13
|2
|2
|9
|10
|21
|-11
|8
|20.İSTANBULSPOR
|13
|2
|2
|9
|11
|23
|-12
|8
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Aralık Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)
16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU