28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 28 Ekim 2025 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 21:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 10. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Göztepe karşılaşmasında Galatasaray'ın Victor Osimhen'in 19. dakikada VAR izlemesi sonrası verilen golünün VAR kaydı, Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşmasında Kasımpaşa'nın 35. dakikada iptal edilen penaltı pozisyonu ile Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Abena'nın Anderson Talisca'ya faulünün ardından VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı kart pozisyonu yer aldı.

Victor Osimhen'in Göztepe maçının 19. dakikasındaki gol pozisyonu;

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Evet"

VAR: "Sesim geliyor mu, VAR konuşuyor.

Oğuzhan Çakır: "Geliyor"

VAR: "Potansiyel gol kararı için sana sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Şeyi gösteriyorsun ilk defansın topla oynadığını gösteriyorsun"

Operatör: "Açtım hocam"

VAR: "Oğuzhan Hocam"

Oğuzhan Çakır: "Ekranın başındayım şu anda Özgür hocam."

VAR: "Tamam. Defans oyuncusundan geldiğini gösteriyorum topun sana tamam mı? Dolayısıyla ofsayttan bahsedemeyiz. Geniş açından da gör zaten tamam mı?"

Oğuzhan Çakır: "Tamam bir de geniş açıdan ver."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, gol veriyorum. Teşekkür ederim"

VAR: "Anlaşıldı"

Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Kasımpaşa'nın iptal edilen penaltısı;

VAR: "Deniz duyuyor musun beni? VAR konuşuyor"

Adnan Deniz Kayatepe: "Duyuyorum, duyuyorum"

VAR: "Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum"

VAR: "Şimdi sana önce oyuncunun sadece elini koyduğunu göstereceğim. Sonra da o hücum oyuncusunun kendini bıraktığı yeri göstereceğim."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamamdır, geldim ekrandayım."

VAR: "Verelim"

Adnan Deniz Kayatepe: "Başka açın var mı abi?"

VAR: "Bir tane daha veriyorum"

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam"

Adnan Deniz Kayatepe: "Az öncekine birdaha bakabilir miyim?"

VAR: "Veriyoruz, biraz daha geri gel"

Adnan Deniz Kayatepe: "Bir kez daha"

VAR: "Evet"

Adnan Deniz Kayatepe: "Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla oyuna başlıyorum."

VAR: "Oyuncu etkisi de var, aklında olsun kendini bırakıyor"

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında Myenty Abena'nın Anderson Talisca'ya müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart;

VAR: "Atilla Hocam"

Atilla Karaoğlan: "Efendim"

VAR: "Potansiyel ciddi faullü oyun için sana sahada inceleme öneriyorum."

Atilla Karaoğlan: "Bakalım"

Operatör: "Açtım hocam"

VAR: "Bu fotoğrafla başlıyoruz"

VAR: "Temas notkasını gösteriyorum"

Atilla Karaoğlan: "Evet"

Atilla Karaoğlan: "Oynat"

Atilla Karaoğlan: "Evet, kramponun çivileriyle temas noktası aşil tendonuna doğru... Sarı kartı iptal ediyorum, 14 numaraya ciddi faullü oyundan kırmızı kart veriyorum"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.