Süper Kupa finali Katar'da!

Süper Kupa, pandeminin devam etmesi ve Katar'daki hava koşulları nedeniyle Ocak 2021'de oynanacak. Takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülü alacak.

Haber; Hürriyet
Süper Kupa finali Katar'da!
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09 Haziran 2020 08:51
Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı... 2019-20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar'daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar'daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021'de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.

İLK 3 YIL ALMANYA'DAYDI

2006'dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa'da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya'da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.



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