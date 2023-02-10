Phoenix Suns koçu Monty Williams, ekibinin yeni üyesi Kevin Durant'in takıma 'hayat vermesini' beklediğini açıkladı.



Williams, Nets'ten Mikal Bridges, Cam Johnson ve birkaç birinci ve ikinci tur draft hakkı karşılığında ekibe dahil olan KD hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Bence bu bir yükseltmeden daha fazlası. Takıma hayat verecek bir hamle diyebiliriz. Ama bu yalnızca kim olduğundan bağımsız olarak, oyuna olan sevgisi de yüzünden. Bence takımdaki çocuklar, kendisinin basketbola yaklaşımı ve oyunu oynamayı ne kadar sevdiği konusunda daha önce başkasından görmemiş olabilecekleri şeyler görecekler.



Kendisi bana kalırsa 7/24 basketbol oynayabilse bunu yapabilecek birisi ve biz de böyle bir takımız. Ve aranızda bu şekilde ultra yetenekli olmasının yanı sıra tarihin en iyilerinden birinin olması, yalnızca oyunumuz için tamamlayıcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bize biraz hayat da vermiş olacak."



Dizindeki sakatlık sebebiyle son 14 maçı kaçırmış olan Durant'in, All-Star arasından önce parkelere dönmesi beklenmiyor.





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