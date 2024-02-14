Suns, Danilo Gallinari'yi gözüne kestirdi

Phoenix Suns'ın, serbest oyuncu Danilo Gallinari'yi kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Suns, Danilo Gallinari'yi gözüne kestirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2024 12:57
Phoenix Suns'ın, serbest oyuncu Danilo Gallinari'yi kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.

Arizona Republic'ten Duane Rankin, Suns'ın Detroit Pistons tarafından serbest bırakılan Gallinari ile ilgilendiğini bildirdi.

Gallinari, kariyeri boyunca New York Knicks, Denver Nuggets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards ve Pistons'ta forma giymişti.

35 yaşındaki oyuncu bu sezon Wizards ve Pistons formasıyla çıktığı 32 maçta 7.3 sayı, 2.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery