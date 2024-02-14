Phoenix Suns'ın, serbest oyuncu Danilo Gallinari'yi kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



Arizona Republic'ten Duane Rankin, Suns'ın Detroit Pistons tarafından serbest bırakılan Gallinari ile ilgilendiğini bildirdi.



Gallinari, kariyeri boyunca New York Knicks, Denver Nuggets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards ve Pistons'ta forma giymişti.



35 yaşındaki oyuncu bu sezon Wizards ve Pistons formasıyla çıktığı 32 maçta 7.3 sayı, 2.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı.



