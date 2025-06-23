Phoenix Suns'ta büyük bir kadro değişimi kapıda ve bu süreçte Bradley Beal ile yolların ayrılması artık an meselesi.The Kevin O'Connor Show'a konuşan Arizona Sports muhabiri John Gambadoro, Beal'ın gelecek sezon takımda olmayacağını kesin bir dille ifade etti. "diyen Gambadoro, Beal'ın takımda kalma ihtimalininolduğunu belirtti.31 yaşındaki Beal, bu sezon 53 maçta 17.0 sayı ortalamasıyla oynadı ve %49.7 isabet oranı yakaladı. Ancak Devin Booker ve Kevin Durant'ın ardından üçüncü opsiyon olması, hücumda istikrar sağlamasını zorlaştırdı.Suns sezonu 36–46'lık dereceyle tamamlayarak play-off'ların dışında kaldı. Bu başarısızlığın ardından yönetim, kadroyu yeniden yapılandırma kararı aldı. Dün Kevin Durant, Jalen Green, Dillon Brooks, 2025 10. sıra draft hakkı ve beş ikinci tur seçimi karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.Bu hamlenin ardından Beal'ın ayrılığı, kulüp çevrelerinde "sıradaki mantıklı adım" olarak değerlendiriliyor.