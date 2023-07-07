Phoenix Suns ekibinin, Memphis Grizzlies ile 2025'ten başlamak üzere toplam üç adet ikinci tur draft hakkı almak için takas yaptığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, diğer iki ikinci tur seçiminin 2028 ve 2029'da olacağını belirtti. Suns, Şubat ayında Kevin Durant'i ve geçtiğimiz ay Bradley Beal'ı eklediği anlaşmalarda, 2030'a kadar kontrolünde olan tüm draft haklarını harcamıştı.



Wojnarowski ayrıca, Grizzlies'in son iki sezonda Washington Wizards ile 18 maça çıkmış olan Isaiah Todd'ı kadrosuna kattığını belirtirken, gelecek yıl ile 2030 yılındaki ilk tur draft seçimlerini değiştirme hakkını edindiğini de sözlerine ekledi.



