Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Sunderland, evinde Wolverhampton'ı ağırladı.



Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Sunderland 2-0 kazandı.



Sunderland'e galibiyeti getiren goller 16. dakikada Nordi Mukiele ve 90+2. dakikada Ladislav Krejci(kk.)'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Sunderland ligdeki puanını 14'e çıkarırken Wolves ise 2 puan ile ligin dibine demir attı.



Premier Lig'in 9. haftasında Sunderland, Chelsea deplasmanına gidecek. Wolves ise Burnley'i konuk edecek.