Stephen Appiah: 'Juve'den, Fenerbahçe'ye gittiğim için pişman değilim'

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Stephen Appiah, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.Appiah, Juventus'tan ayrılması ve Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında konuştu.Juventus'tan ayrılma nedenlerini anlatan Appiah, başlıca neden olarak Gana Milli Takımı ile 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'na katılmasını gösterdi.39 yaşındaki emekli futbolcu durum için; "" dedi.Stephen Appiah sözlerini; "" diyerek bitirdi.Stephen Appiah, 2005-2008 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 64 maça çıkan orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 11 gol - 10 asistlik katkıda bulundu.