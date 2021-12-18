Stefano Okaka: 'Röveşatalar benim işim'

Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Stefano Okaka "İyi bir maç çıkardık ama en iyi maçımızı oynayamadık. Galatasaray'a karşı, böyle gürültülü bir stadyumda 1 puan aldık. Önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.



Attığı golle ilgili konuşan Okaka "Açıkçası röveşatalar benim işimin bir parçası. Topun gelişi nedeniyle işim kolaylaştı. Denemem gerekiyordu ve denedim, gol oldu." ifadelerini kullandı.





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