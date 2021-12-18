Stefano Okaka: "Röveşatalar benim işim"

Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefano Okaka: 'Röveşatalar benim işim'
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18 Aralık 2021 21:25
Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Stefano Okaka "İyi bir maç çıkardık ama en iyi maçımızı oynayamadık. Galatasaray'a karşı, böyle gürültülü bir stadyumda 1 puan aldık. Önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

Attığı golle ilgili konuşan Okaka "Açıkçası röveşatalar benim işimin bir parçası. Topun gelişi nedeniyle işim kolaylaştı. Denemem gerekiyordu ve denedim, gol oldu." ifadelerini kullandı.


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