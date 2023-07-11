Spurs, Wembanyama'yı Yaz Ligi'nin kalanında oynatmayacak

San Antonio Spurs'ün, çaylak oyuncusu Victor Wembanyama'yı Yaz Ligi'nin geri kalanında oynatmayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Spurs, Wembanyama'yı Yaz Ligi'nin kalanında oynatmayacak
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11 Temmuz 2023 10:28
San Antonio Spurs'ün, çaylak oyuncusu Victor Wembanyama'yı Yaz Ligi'nin geri kalanında oynatmayacağı bildirildi.

Koç Gregg Popovich ve San Antonio, geçtiğimiz yaz Wembanyama'yı NBA Draftı'nın 1 numarasında seçtikten hemen sonra, aktif geçecek yaz dönemini de dikkate alarak sınırlı bir şekilde kullanma planınlarını dile getirmişlerdi.

Wembanyama, Yaz Ligi turnuvasında Spurs için iki maçta oynamış ve Charlotte Hornets'a karşı nispeten vasat altı bir ilk maç performansının ardından, geçtiğimiz Pazar günü Portland Trail Blazers'a karşı 27 sayı ve 12 ribaundlık performansıyla kendini göstermeyi başarmıştı.

Maçtan hemen sonra Wembanyama, sezonun geri kalanında bu yaz kişisel bir ara vermeyi ve medyadan uzak durmayı planladığını açıklamış, ayrıca Ağustos sonundan Eylül başına kadar sürecek olan Filipinler'deki Dünya Kupası turnuvasına katılmayacağını da belirtmişti.

Spurs'ün Yaz Ligi takviminde oynayacağı üç maçı daha bulunuyor ve bu gece Washington Wizards'a karşı oynayacak.

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