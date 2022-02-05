Spor Toto, Afyon deplasmanında galip!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaştı.
Mücadeleyi Spor Toto 3-1 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)
Spor Toto: Mert Matiç, Tennefos, Morteza, Çağatay Durmaz, Paul, Baturalp Burak Güngör, (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 27-29
Süre: 124 dakika (26, 28, 32, 38)
Mücadeleyi Spor Toto 3-1 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)
Spor Toto: Mert Matiç, Tennefos, Morteza, Çağatay Durmaz, Paul, Baturalp Burak Güngör, (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)
Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 27-29
Süre: 124 dakika (26, 28, 32, 38)