Spor Toto, Afyon deplasmanında galip!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Afyon deplasmanında galip!
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05 Şubat 2022 23:43
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Spor Toto, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaştı.

Mücadeleyi Spor Toto 3-1 kazandı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Zafer Özmen

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Umut Durur, Voukeng (Zeka Çağatay Kır, Tarık Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz)

Spor Toto: Mert Matiç, Tennefos, Morteza, Çağatay Durmaz, Paul, Baturalp Burak Güngör, (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 18-25, 20-25, 25-23, 27-29

Süre: 124 dakika (26, 28, 32, 38)

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