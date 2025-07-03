Spencer Dinwiddie, Hornets ile anlaştı

Tecrübeli guard Spencer Dinwiddie, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Charlotte Hornets ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 03 Temmuz 2025 12:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Spencer Dinwiddie, Hornets ile anlaştı
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Tecrübeli guard Spencer Dinwiddie, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Charlotte Hornets ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Dallas Mavericks formasıyla geçiren Dinwiddie, burada 14.3 sayı ve 6.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekmişti. Sezonun ikinci yarısında ise Los Angeles Lakers'a transfer olmuş ve 28 maçta 6.8 sayı – 2.4 asist ortalamaları tutturmuştu.

Oyunun her iki yönündeki liderliğiyle bilinen Dinwiddie'nin, yeniden yapılanma sürecindeki Charlotte'a tecrübe ve denge katması bekleniyor. Hornets, geçtiğimiz sezonu Doğu Konferansı'nda 19 galibiyet – 63 mağlubiyet ile sondan ikinci sırada tamamlamıştı.

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