Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play off turundaki rakibi Sparta Prag, ülke liginden lider durumda bulunuyor. Çek ekibinde geçen sezonun başında başlayan değişimle yakalanan havanın, bu sezon da aksamadan sürdüğünü söylemek mümkün.
Önce lig zaferi, sonra Avrupa
Dokuz yıllık şampiyonluk hasretini geçen sezon teknik direktör Brian Priske'nin göreve gelmesiyle sona erdiren kulüpte Danimarkalı teknik adamın takıma dokunuşu öne çıkıyor. Bu sezon da ilk hedefleri lig şampiyonluğu olsa da, Avrupa kulvarına da önem veriyorlar.
Göze hoş gelen futbol oynatıyor
Yeni yöntemler getiren, veri analizini geliştiren, scout ve gözlem çalışmalarını ilerleten, taktiksel çalışmaları hızlandıran ve oyuncuların güvenini kazanan Priske, takımına göze hoş gelen bir futbol oynatıyor. Bu yüzden Sparta taraftarı her maçta tribünleri dolduruyor.
3'lü defans, 5'liye dönüşüyor
Sparta savunmadan ziyade hücuma öncelik veren bir takım görüntüsüne sahip. Sahaya dizilişleri 3-4-3 düzeninde olmakla birlikte, kanat oyuncuları Preciado ve Zeleny kanat beki gibi de oynadıklarından zaman zaman savunmayı beşliyorlar. Sistemi oturmuş, ne oynadığını bilen bir takım görüntüsündeler.
Priske'ye Manchester City teklifi
Teknik direktör Priske'nin Sparta'da gerçekleştirdiği başarılı değişim ile bazı Avrupa ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Manchester City'den takımın duran top antrenörü olması için teklif almışlığı bulunan bir isim olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Sparta Prag'ın korner ve serbest atışlardaki etkinliğinin baş aktörü de ortaya çıkmış oluyor.
Savunmadan çıktı, 8 gol attı
Stoper Krejci sürpriz ileri çıkışları olan bir isim. Aynı zamanda takımın kaptanı olan Ladislav Krejci, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gole imzasını attı. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'daki en golcü savunma oyuncuları arasında yer alıyor ve rakip takımlar için beklenmedik tehlikeler yaratıyor.
Birmancevic'den 10 gol, 8 asist
Takımın en formda ismi kanat oyuncusu Birmancevic... Avrupa kulvarında 4 gol-1 asist, ligde 6 gol-7 asisti bulunan Sırp futbolcuya Çekya'da vatandaşlık teklif edilmesi bile konuşuluyor. Futbol yorumcusu Jiri Fejgl katıldığı programda yaptığı açıklama ile Birmancevic'e Çek vatandaşlığı isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini, çünkü EURO 2024 kadrosunda çok iş yapabileceğini dile getirdi.
Ligde 20 maçta 50 gol attılar
Sparta Prag Çek liginde 20 maçta 50 gol atarak büyük hücum gücünü ortaya koydu. Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'un bulunduğu grubu ikinci bitirerek play-off turuna yükselen Çek ekibi, sezon başında eleme turunda Kopenhag'a iki maçta da yenilmeden Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Önce lig zaferi, sonra Avrupa
Dokuz yıllık şampiyonluk hasretini geçen sezon teknik direktör Brian Priske'nin göreve gelmesiyle sona erdiren kulüpte Danimarkalı teknik adamın takıma dokunuşu öne çıkıyor. Bu sezon da ilk hedefleri lig şampiyonluğu olsa da, Avrupa kulvarına da önem veriyorlar.
Göze hoş gelen futbol oynatıyor
Yeni yöntemler getiren, veri analizini geliştiren, scout ve gözlem çalışmalarını ilerleten, taktiksel çalışmaları hızlandıran ve oyuncuların güvenini kazanan Priske, takımına göze hoş gelen bir futbol oynatıyor. Bu yüzden Sparta taraftarı her maçta tribünleri dolduruyor.
3'lü defans, 5'liye dönüşüyor
Sparta savunmadan ziyade hücuma öncelik veren bir takım görüntüsüne sahip. Sahaya dizilişleri 3-4-3 düzeninde olmakla birlikte, kanat oyuncuları Preciado ve Zeleny kanat beki gibi de oynadıklarından zaman zaman savunmayı beşliyorlar. Sistemi oturmuş, ne oynadığını bilen bir takım görüntüsündeler.
Priske'ye Manchester City teklifi
Teknik direktör Priske'nin Sparta'da gerçekleştirdiği başarılı değişim ile bazı Avrupa ekiplerinin radarında olduğu belirtiliyor. Manchester City'den takımın duran top antrenörü olması için teklif almışlığı bulunan bir isim olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Sparta Prag'ın korner ve serbest atışlardaki etkinliğinin baş aktörü de ortaya çıkmış oluyor.
Savunmadan çıktı, 8 gol attı
Stoper Krejci sürpriz ileri çıkışları olan bir isim. Aynı zamanda takımın kaptanı olan Ladislav Krejci, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gole imzasını attı. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'daki en golcü savunma oyuncuları arasında yer alıyor ve rakip takımlar için beklenmedik tehlikeler yaratıyor.
Birmancevic'den 10 gol, 8 asist
Takımın en formda ismi kanat oyuncusu Birmancevic... Avrupa kulvarında 4 gol-1 asist, ligde 6 gol-7 asisti bulunan Sırp futbolcuya Çekya'da vatandaşlık teklif edilmesi bile konuşuluyor. Futbol yorumcusu Jiri Fejgl katıldığı programda yaptığı açıklama ile Birmancevic'e Çek vatandaşlığı isteyip istemediğinin sorulması gerektiğini, çünkü EURO 2024 kadrosunda çok iş yapabileceğini dile getirdi.
Ligde 20 maçta 50 gol attılar
Sparta Prag Çek liginde 20 maçta 50 gol atarak büyük hücum gücünü ortaya koydu. Avrupa Ligi'nde Rangers, Real Betis ve Aris Limassol'un bulunduğu grubu ikinci bitirerek play-off turuna yükselen Çek ekibi, sezon başında eleme turunda Kopenhag'a iki maçta da yenilmeden Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.