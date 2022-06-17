Southampton'a Manchester City'den transfer!

Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Bazunu'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Southampton'a Manchester City'den transfer!
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17 Haziran 2022 22:08
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Manchester City'den İrlandalı kaleci Gavin Bazunu'yu renklerine bağladı.

Southampton Kulübü, 20 yaşındaki Bazunu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten oyuncunun bonservisine ilişkin bilgi verilmedi. İngiltere basınında transferin bonuslarla 12 milyon sterline gerçekleştiği öne sürüldü.

Shamrock Rovers'tan 2019'da Manchester City'ye transfer olan ancak A takımda forma şansı bulamayan Bazunu, daha sonra Rochdale ve Portsmouth'a kiralandı.

Bazunu, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın kalesini ise 10 kez korudu.

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