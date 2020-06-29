Şota Arveladze: 'Nika Ninua, Beşiktaş'a çok şey katar'

Vodafone Park'ta ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yenerek, Şampiyonlar Ligi iddiasını matematiksel olarak sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nika Ninua ile uzun süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı yönetimin bu konuda Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile temas kurarak fikrini aldığı ortaya çıktı.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Şota Arveladze'nin, vatandaşı Nika'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu kendisiyle iletişim kuran yöneticilere söylediği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, genç yetenekle ilgili sorularını da yanıtladı. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Nika Ninua'yı çok potansiyelli bir oyuncu olarak tanımlayan Şota, "Beşiktaş çok iyi bir oyuncuyu takip altına almış. Nika genç olmasına rağmen tecrübeli bir oyuncu gibi riske girmeden oynamayı seviyor. Orta sahada ofansif yönü çok yüksek bir futbolcu. Topu riskli bölgelerden alarak oyunu çok daha farklı yönlere çevirebiliyor. Eğer Beşiktaş Nika'yı alırsa gelecek vadeden çok yetenekli bir ismi kadrosuna katmış olacak" diye konuştu.



Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor gibi takımları çalıştıran Şota Arveladze, Gürcistan Ligi'nin Türkiye'ye oranla zayıf olduğu ve Nika Ninua'nın burada zorlanacağı yönündeki yorumlara katılmadığını da ifade etti.



Futbol oynadığı yıllarda Trabzonspor formasıyla önemli başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, "Arçil ile ben Türkiye'ye nereden geldik? Biz de Gürcistan Ligi'nden geldik, Almanya Ligi'nden değil. Bu düşüncelere katılmıyorum. İyi futbolcu her ligde oynar. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya birçok oyuncu gitti. Türkiye Ligi o liglere göre daha yumuşak orada oynayamazlar diyebilir miyiz? Kaldı ki Nika genç bir futbolcu. Nereye giderse gitsin oynadıkça oraya alışır. Eğer Beşiktaş transfer ederse Nika takıma çok çok şey katar. Ayrıca Beşiktaş da ona çok şey katar" ifadelerini kullandı.



KRİTİK ZİRVE



Beşiktaş Yönetimi, Nika Ninua ile ilgili kesin kararını bu hafta verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ve Sergen Yalçın hafta içi bir araya gelerek, Gürcü oyuncunun transferini karara bağlayacak. Yalçın'ın onaylaması halinde Ninua sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edilecek. Kontratı 31 Aralık'ta bitecek olan yıldız futbolcu transfer görüşmeleri nedeniyle Dinamo Tiflis'in cuma günü oynadığı son lig maçında kadroya alınmamıştı.



