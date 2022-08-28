Sörloth'un yeni takımı belli oldu!

Almanya ekibi Leipzig'de forma giyen Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezon kiralık geçirdiği Real Sociedad'a geri döndü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sörloth'un yeni takımı belli oldu!
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28 Ağustos 2022 19:30
Transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad'da geçiren Norveçli golcü 1 yıl daha İspanyol ekibine kiralandı. Kente gelen yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçti. Real Sociedad'ın başarılı golcüyü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

1.5 MİLYON EURO

Bu transfer için İspanyol ekibinin Leipzig'e 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Öte yandan, Norveçli golcünün adı sık sık Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Geçen sezonu da kiralık olarak geçirdiği La Liga ekibinde Alexander Sörloth 44 maçta 8 gol kaydetmişti.

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