İspanya La Liga'da Real Sociedad, deplasmanda Almeria ile karşı karşıya geldi. Estadio de los Juegos Mediterraneos'ta oynanan mücadeleyi Real Sociedad, 2-0'lık skorla kazandı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada David Silva ve 52. dakikada Alexander Sörloth attı.



Bu sonucun ardından Real Sociedad 32 puana yükseldi. Almeria ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Almeria, sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.





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