Son yılların gözde 'futbolcu fabrikası' PSG

PSG birçok oyuncuyu Avrupa futboluna kazandırdı

Kimpembe, Rabiot ve Areola, A takımda forma giydi

Üç oyuncu daha A takıma yükseldi

En kariyerli isim Anelka

Başkent Paris'ten çıkan futbolcular

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), son yıllarda Avrupa futboluna kazandırdığı oyuncularla dikkati çekiyor.Fransa ligini son 8 yılda 7 kez şampiyon tamamlayan PSG'nin altyapısından yetişen birçok oyuncu, Avrupa liglerinde üst düzey futbol oynamaya devam ediyor.Son yıllarda PSG altyapısından çıkan futbolcular arasında Almanya'nın Bayern Münih takımında görev yapan 23 yaşındaki Kingsley Coman, sergilediği performansla göze çarpıyor.Aynı zamanda Paris doğumlu olan Coman, hızı ve tekniğiyle kısa sürede büyük takımların radarına girdi. Genç futbolcu, 2014'te henüz 18 yaşındayken İtalya ekibi Juventus'a bonservissiz imza attı. Coman, bir sene sonra Bayern Münih'e önce 7 milyon avro karşılığında kiralandı, ardından da 21 milyon avro bonservisle transfer oldu.PSG, A takımda şans veremediği birçok genç oyuncuyu Avrupa'nın farklı kulüplerine gönderdi.Geçen yaz Moussa Diaby, Stanley Nsoki, Christopher Nkunku, Timothy Weah ve Arthur Zagre, PSG'den ayrılarak kariyerlerine yeni yol çizdi. Diaby 15 milyon avroya Bayer Leverkusen, Nkunku 13 milyon avroya Leipzig, Nsoki 12,5 milyon avroya Nice ile anlaşırken Lille Weah'ı, Monaco da Zagre'yi 10'ar milyon avroya kadrosuna kattı.Diğer genç futbolcular arasında Odsonne Edouard, Jonathan Ikone Temmuz 2018'de, Yacine Adli de Ocak 2019'da takımdan ayrıldı. Edouard 10,3 milyon avroya Celtic, Adli 5,5 milyon avroya Bordeaux, Ikone 5 milyon avroya Lille'e transfer oldu.Dan-Axel Zagadou, Boubakary Soumare, Fode Ballo-Toure ve Mahamadou Dembele 2017'de kariyerlerini farklı takımlarda sürdürme kararı aldı. Borussia Dortmund Zagadou'yu, Lille Soumare ve Ballo-Toure'yi, Salzburg da Dembele'yi bedelsiz renklerine bağladı.Daha önceki yıllarda ise Matteo Guendouzi, Mike Maignan ve Moussa Dembele gibi altyapıdan çıkan isimler, A takımda şans bulamadı. Altyapıdan yetiştikten sonra Guendouzi ile Lorient, Maignan ile Lille, Dembele ile Fulham anlaştı.Katarlı yatırımcı Nasser Al-Khelaifi'nin 2011'de kulübü satın almasıyla Neymar ve Kylian Mbappe gibi yüksek bonservisli transferlere yönelen PSG'de bazı altyapı oyuncuları, A takımda şans buldu.Fransız futbolcular Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot ve Alphonse Areola, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefiyle büyük transferlere imza atan PSG'de düzenli forma giyen altyapı oyuncularından bazıları oldu.Üç futbolcu da takımda önemli sorumluluklar alarak gösterdikleri performansla Fransa Milli Takımı'na kadar yükseldi.Savunma oyuncusu Kimpembe, PSG'de kariyerine devam ederken geçen yıl orta sahada görev yapan Rabiot Juventus'a, kaleci Areola ise Real Madrid'e imza attı.PSG'nin 17 yaşındaki oyuncuları Adil Aouchiche ve Tanguy Kouassi ile 18 yaşındaki Loic Mbe Soh, geçen sezon altyapıdan A takıma yükselen yeni isimler olarak öne çıktı.Savunma oyuncusu Soh bir, forvet arkasında görev alan Aouchiche 3, stoperde oynayan Kouassi 13 maçta A takımla sahaya çıktı.PSG'nin geçmiş yıllarda futbol dünyasına kazandırdığı en kariyerli isim, Fransız Nicolas Anelka olarak göze çarpıyor.Kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen oyunculardan biri olarak dikkati çeken Anelka, 1996'da altyapısından yetiştiği PSG'de A takıma çıktı.Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Anelka, kariyeri sırasında Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus gibi ekiplerde top koşturdu ve birçok kupa zaferi yaşadı.PSG'nin altyapısından olmasa da Fransa'nın başkenti Paris de yıllar boyunca futbol dünyasına birçok önemli isim kazandırdı.Fransa Milli Takımı oyuncuları Paul Pogba, Kylian Mbappe, N'Golo Kante ve Steven N'Zonzi, Paris'te doğup son yıllarda futbol dünyasında adlarından söz ettiren bazı isimler oldu.