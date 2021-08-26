Son fırtına Azarovi

Trabzonspor, 19 yaşındaki Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi bir de kanat forvet alarak transferi noktalamayı planlıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Son fırtına Azarovi
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26 Ağustos 2021 11:28
Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Trabzonspor, iki yeni ismi daha kadrosuna katıp, transferi noktalamayı planlıyor.

Karadeniz ekibinin her konuda anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Dinamo Batumi'de forma giyen Gürcü sol bek Irakli Azarovi'nin Roma maçından sonra Trabzon'a gelip sağlık kontrolünden geçirilerek imza atması planlanıyor.

Gürcistan Milli Takımı'nda da 1 kez forma giyen genç oyuncu daha çok geleceğe yatırım amacıyla ve İsmail Köybaşı'na alternatif olarak düşünülüyor.

Yönetim, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda bir de kanat forvet alarak transferi sonlandıracak. Bu konuda da birçok alternatif isimle görüşmeler yapılıyor. 


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