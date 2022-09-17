İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 6-2'lik skorla kazandı.
Mücadelede Tottenham'ın golleri 8. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Eric Dier, 47. dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86. dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi. Leicester City'nin gollerini ise 6. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41. dakiakda James Maddison kaydetti.
13 DAKİKADA HAT-TRICK
Tottenham'da bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Heung-Min Son, 59. dakikada dahil olduğu maçta 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı.
Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, 17 puana yükseldi. Leicester City 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Leicester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
Mücadelede Tottenham'ın golleri 8. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Eric Dier, 47. dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86. dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi. Leicester City'nin gollerini ise 6. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41. dakiakda James Maddison kaydetti.
13 DAKİKADA HAT-TRICK
Tottenham'da bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Heung-Min Son, 59. dakikada dahil olduğu maçta 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı.
Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, 17 puana yükseldi. Leicester City 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Londra derbisinde Arsenal'e konuk olacak. Leicester City, Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ