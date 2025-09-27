Somaspor'un sıradaki rakibi Aliağa FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan 1 puana sahip Somaspor pazar günü evinde üst sıraları hedefleyen Aliağa FK ile karşı karşıya gelecek.



Soma Atatürk Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Bu maç öncesi ev sahibi Somaspor, 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi.



Aliağa FK ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Aliağa FK bu sezon deplasmanlarda oynadığı 2 maçı da kaybetti.