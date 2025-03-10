Somaspor hayata döndü

2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Nazillispor'u 4-0 mağlup eden Somaspor, yeni teknik direktörü Özgür Bayer yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak sezonun ikinci devresindeki ilk zaferine imza attı.
Siyah-beyazlı takım 7 haftalık galibiyet özlemini sona erdirirken 3 haftalık gol atamama sorununu da farklı galibiyetle sona erdirdi. İkinci yarının ilk 7 müsabakasında sadece 1 kez rakip fileleri sarsan Somaspor, Nazilli deplasmanında patlama yaşadı.
"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"
Soma temsilcisi bu karşılaşma öncesi son galibiyetini ilk yarının son maçında 22 Aralık'ta deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek almıştı. Somaspor, ikinci yarıda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldıktan 78 gün sonra 3 puanı bir arada gördü. Ligde puanını 29'a çıkarıp 12'nci sıraya yükselen siyah-beyazlı ekip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 13'ten 15'e çıkararak rahatladı. Somaspor Teknik Direktörü Özgür Bayer, "Bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olmalı. Ancak rehavete kapılmamalıyız" dedi.
Siyah-beyazlı takım 7 haftalık galibiyet özlemini sona erdirirken 3 haftalık gol atamama sorununu da farklı galibiyetle sona erdirdi. İkinci yarının ilk 7 müsabakasında sadece 1 kez rakip fileleri sarsan Somaspor, Nazilli deplasmanında patlama yaşadı.
"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"
Soma temsilcisi bu karşılaşma öncesi son galibiyetini ilk yarının son maçında 22 Aralık'ta deplasmanda Giresunspor'u 4-0 yenerek almıştı. Somaspor, ikinci yarıda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldıktan 78 gün sonra 3 puanı bir arada gördü. Ligde puanını 29'a çıkarıp 12'nci sıraya yükselen siyah-beyazlı ekip düşme hattıyla arasındaki puan farkını 13'ten 15'e çıkararak rahatladı. Somaspor Teknik Direktörü Özgür Bayer, "Bu galibiyet bizim için yeni bir başlangıç olmalı. Ancak rehavete kapılmamalıyız" dedi.
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