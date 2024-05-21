Somaspor'da Basatemür anlaşamadı

TFF 2'nci Lig'de yıllardır Somaspor'un dümeninde yer alan teknik direktör Burhanettin Basatemür, sözleşmesi bittikten sonra yönetimle yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadı.
Son 5 sezondur çalıştırdığı siyah-beyazlı kulübü 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan teknik adam olan Basatemür'e birçok kulüpten teklif olduğu öğrenildi.
Tarafların yeniden masaya oturmaları bekleniyor.
Somaspor'da 2019 yılında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, amatör liglerden birçok futbolcuya takımda görev vererek vitrine çıkarmıştı.
Son 5 sezondur çalıştırdığı siyah-beyazlı kulübü 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e taşıyan teknik adam olan Basatemür'e birçok kulüpten teklif olduğu öğrenildi.
Tarafların yeniden masaya oturmaları bekleniyor.
Somaspor'da 2019 yılında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, amatör liglerden birçok futbolcuya takımda görev vererek vitrine çıkarmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU