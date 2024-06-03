Beşiktaş'ta hedef varsa yoksa Reus!

Yeni sezon öncesi kadroda ciddi operasyona hazırlanan Beşiktaş, transferde özellikle bazı bölgelere lider karakterli isimler almak istiyor. Bu doğrultuda gündemdeki öncelikli hedeflerden biri; Marco Reus.
Daha lig bitmeden oyuncu cephesiyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, görüşmeleri olumlu şekilde ilerletiyor. Borussia Dortmund ile son maçına Şampiyonlar Ligi finalinde önceki gece çıkan Reus, yeni bir maceraya yelken açacak.
2012'den beri aralıksız şekilde Sarı-Siyahlı formayı terleten 35 yaşındaki Alman futbolcu, geçtiğimiz haftalarda ayrılığı bizzat kendisi açıklamıştı. Bonservisi elinde bulunan Reus konusunda Beşiktaş Yönetimi imkanları sonuna kadar zorluyor.
GOMEZ VE NURİ ŞAHİN...
ABD'den teklif almasına rağmen İstanbul opsiyonuna sıcak bakan Reus, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumundan hayli memnun.
Tecrübeli futbolcunun vatandaşı Mario Gomez'in yanı sıra Nuri Şahin de Beşiktaş'la ilgili oldukça pozitif referanslarda bulunurken, artık adım adım transferde mutlu sona gidiliyor. Yönetim birkaç hafta içinde bu işi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Daha lig bitmeden oyuncu cephesiyle temas kuran Siyah-Beyazlılar, görüşmeleri olumlu şekilde ilerletiyor. Borussia Dortmund ile son maçına Şampiyonlar Ligi finalinde önceki gece çıkan Reus, yeni bir maceraya yelken açacak.
2012'den beri aralıksız şekilde Sarı-Siyahlı formayı terleten 35 yaşındaki Alman futbolcu, geçtiğimiz haftalarda ayrılığı bizzat kendisi açıklamıştı. Bonservisi elinde bulunan Reus konusunda Beşiktaş Yönetimi imkanları sonuna kadar zorluyor.
GOMEZ VE NURİ ŞAHİN...
ABD'den teklif almasına rağmen İstanbul opsiyonuna sıcak bakan Reus, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumundan hayli memnun.
Tecrübeli futbolcunun vatandaşı Mario Gomez'in yanı sıra Nuri Şahin de Beşiktaş'la ilgili oldukça pozitif referanslarda bulunurken, artık adım adım transferde mutlu sona gidiliyor. Yönetim birkaç hafta içinde bu işi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
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