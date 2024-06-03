Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, bu sezon ligde iyi performansa imza atan Oğuz Aydın ve Efkan Bekiroğlu için hamle yapma kararı aldı. İki oyuncunun da kulübüyle temaslar başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2024 10:42
Trabzonspor'da bir süredir yurt dışı ağırlıklı olarak devam eden transfer görüşmelerinde ibre yerliye döndü.

Bordo-mavili takımda yapılan bu planlama doğrultusunda Alanyaspor'da bu sezon çok büyük bir çıkış yakalayan ve milli takıma da seçilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile küme düşen Ankaragücü'nün öne çıkan isimlerinden olan Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldı.

Trabzonspor'un yöneticileri bu iki transfer için de kulüpleriyle temaslara başladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery