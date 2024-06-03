Trabzonspor'dan çifte transfer hamlesi!

Trabzonspor'da bir süredir yurt dışı ağırlıklı olarak devam eden transfer görüşmelerinde ibre yerliye döndü.
Bordo-mavili takımda yapılan bu planlama doğrultusunda Alanyaspor'da bu sezon çok büyük bir çıkış yakalayan ve milli takıma da seçilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile küme düşen Ankaragücü'nün öne çıkan isimlerinden olan Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldı.
Trabzonspor'un yöneticileri bu iki transfer için de kulüpleriyle temaslara başladı.
Bordo-mavili takımda yapılan bu planlama doğrultusunda Alanyaspor'da bu sezon çok büyük bir çıkış yakalayan ve milli takıma da seçilen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile küme düşen Ankaragücü'nün öne çıkan isimlerinden olan Efkan Bekiroğlu'nu gündemine aldı.
Trabzonspor'un yöneticileri bu iki transfer için de kulüpleriyle temaslara başladı.
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