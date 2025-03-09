Solskjaer'in isteği Ada'dan: Brownhill!

Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için harekete geçilecek ilk isim belli oldu.



Siyah beyazlıların Josh Brownhill için nisanda operasyona başlayacağı öğrenildi.



29 yaşındaki futbolcu Championship takımlarından Burnley'de forma giyiyor. Tecrübeli orta sahanın takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.



PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO



Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 1.79 boyundaki oyuncu pasları, defansif katkısı ve fiziksel dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Brownhill'i Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon için takımda görmek istediği gelen bilgiler arasında.



BURNLEY PERFORMANSI



İngiliz futbolcu 2020 yılından beri giydiği Burnley forması ile 200 maçta 25 gol attı ve 21 asist yaptı.



ÖN LİBERO TAKVİYESİ OLACAK



Siyah- Beyazlılar'da Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Solskjaer ve Futbol Direktörü Eduard Graf bir transfer zirvesi gerçekleştirmişti. Bu toplantıda kanat; bek ve forvet bölgelerine yıl bitiminde transfer yapılacağı ve listedeki futbolcularla nisan ayında görüşmelere başlanacağı kararı alınmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda ön libero bölgesine de takviye yapılacağı aktarıldı.







