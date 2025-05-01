Solskjaer'den derbide Amir'e özel görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Fenerbahçe derbisine Galatasaray'a karşı zafer kazandığı 4-6-0 oyun formatıyla sahaya çıkacak. Rafa Silva, ileri uçta görev alacak. Talisca'yı durdurma görevi ise Amir Hadziahmetovic'in olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den derbide Amir'e özel görev!
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01 Mayıs 2025 09:41
Sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de tek golle deviren Beşiktaş, Kadıköy'e de kazanmaya gidecek. "Oyuncularımla savaşacağız" ifadesiyle 90 dakika oyundan kopmayan bir futbol hedefleyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye de Galatasaray tarifesi uygulayacak.

4-6-0 oyun formatıyla forvetsiz sahaya çıkmayı planlayan Ole'nin gol umudu Rafa Silva olacak. Teknik ekibiyle analiz yapan Solskjaer, Fenerbahçe'nin ağır savunmasını hızlı oyunuyla etkili olan Rafa'yla yıkmayı planlıyor.

TALISCA İÇİN ÖNLEM

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin son 5 maçında 8 gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca'yı durdurma planını belirledi. Siyah-beyazlılarda önliberoda forma giyecek olan Amir Hadziahmetovic, Talisca'ya nefes aldırmayacak. Özellikle uzaktan etkili şutları ve üçüncü bölgede pas trafiğinde etkili olan Talisca için Amir'e özel görev verildi. Orta saha ile Talisca arasındaki pas bağlantısı Amir ile koparılacak. Tecrübeli orta saha, uzaktan şutlarla etkili olan Brezilyalı oyuncuya da şans tanımamak için ensesinde olacak.

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