Solskjaer: 'Çeyrek finale çıkmak istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kupadaki Antalyaspor maçı öncesi konuştu.
Norveçli teknik adam, kupada çeyrek finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:
"İyi oynuyoruz son haftalarda, momentumumuz iyi. İnşa ettiğimiz bir süreç var ve iyiye gidiyor. İstanbul'da kar vardı, bu yüzden buraya geldik. İyi süreci devam ettirmek istiyoruz. Çeyrek finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız."
Norveçli teknik adam, kupada çeyrek finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde:
"İyi oynuyoruz son haftalarda, momentumumuz iyi. İnşa ettiğimiz bir süreç var ve iyiye gidiyor. İstanbul'da kar vardı, bu yüzden buraya geldik. İyi süreci devam ettirmek istiyoruz. Çeyrek finale çıkmak için elimizden geleni yapacağız."
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