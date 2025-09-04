04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Söke 1970 SK'den 2 transfer daha geldi!

TFF 3. Lig ekiplerinden Söke 1970 SK, Talha Özen ve İbrahim Bağcı'yı kadrosuna kattı.

calendar 04 Eylül 2025 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta önceki gün 7 transfer birden açıklayan Söke 1970 SK, 2 takviye daha yaptı.

Aydın ekibi son olarak Alman kulübü TSG Backnang forması giyen sol bek oyuncusu Talha Özen ve Manisa 1965 SK forması giyen 24 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı'yı kadrosuna kattı.

Öte yandan Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor'a yenilerek organizasyona 1'inci Tur'da veda eden Söke 1970'te Teknik Direktör Anıl Can Yolgörmez, "Mücadeleden dolayı son derece memnunum. Sahaya genç oyuncularımızdan oluşan bir kadroyla çıktık. Bazı futbolcularımız kariyerlerinde ilk kez profesyonel bir maça çıktılar. Üst ligde mücadele eden rakibimiz son lig maçına çok yakın bir kadroyla sahadaydı. Bu şartlarda skor dışında çok şey kazandığımız bir maç oldu" dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
