Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama!

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, İspanya'daki günlerinden oldukça memnun olduğunu söyledi.



"BURADA ÇOK MUTLUYUM"



Faslı orta saha, açıklamasında, "Burada çok mutluyum, harika bir kulüp." dedi.



"NEDEN BURADA KALMAYAYIM?"



Geleceğiyle ilgili soruya ise net bir yanıt vermeyen 29 yaşındaki oyuncu, "Geleceğim hakkında bir şey vaat edemem çünkü bana bağlı değil ama… neden burada kalmayayım?" ifadelerini kullandı.







