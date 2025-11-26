26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
1-057'
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
1-255'
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama!

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan 29 yaşındaki Faslı orta saha Sofyan Amrabat, geleceği hakkında konuştu.

calendar 26 Kasım 2025 21:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sofyan Amrabat'tan geleceği için açıklama!
Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, İspanya'daki günlerinden oldukça memnun olduğunu söyledi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Faslı orta saha, açıklamasında,  "Burada çok mutluyum, harika bir kulüp." dedi. 

"NEDEN BURADA KALMAYAYIM?"

Geleceğiyle ilgili soruya ise net bir yanıt vermeyen 29 yaşındaki oyuncu,  "Geleceğim hakkında bir şey vaat edemem çünkü bana bağlı değil ama… neden burada kalmayayım?" ifadelerini kullandı.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
