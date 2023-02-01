Barcelona'nın transfer gündeminde yer alan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, kulübü Fiorentina'nın transfere izin vermemesi sebebiyle çarpıcı bir paylaşımda bulundu.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona, Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya 4 milyon euro kiralama ücreti ve 36 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı ancak Fiorentina bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Amrabat, "Artık gitme vakti. Gelecekte kimin ne olacağı belli değil." ifadelerini kullanarak Barcelona'ya transfer olmak istediğini ima etti.



ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ



Oyuncunun ve Barcelona'nın tüm çabalarına rağmen Fiorentina'nın ısrarcı tavrı kırılmadı ve transfer döneminin sona ermesiyle birlikte, Sofyan Amrabat takımı Fiorentina'da kaldı.



26 yaşındaki Sofyan Amrabat, özellikle 2022 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti.





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