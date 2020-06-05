Inter'de büyük başarılar yakalayan ve Galatasaray taraftarının da kalbinde ayrı bir yeri olan Wesley Sneijder kariyerine ve Inter gündemine dair özel bir röportaj verdi.
Messi ve Ronaldo olabilecek yetilere sahip olduğunun altını çizen Sneijder, "Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim ama sadece onlarla aynı hayatı yaşayabileceğimi hissetmedim. Hayattan keyif aldım, belki akşam yemeğinde bir kadeh bir şeyler içtim. Ronaldo ve Messi çok fedakarlık yapmışlar ve bu durum benim için büyük bir sorun değil. Her şeye rağmen harika bir kariyer geçirdim" dedi.
Kariyerin yönetici ya da teknik direktör olarak devam etmek istediğini ifade eden Sneijder, "Son aylarda gençlerle çalışmaya başladım ve onların gelişmelerine katkı sağlamaktan zevk alıyorum. Futbolda olduğu gibi hayatta da her şey mümkün. Yönetici olabilirim, teknik direktör olabilirim, her şeyi yapabilirim. Emekli miyim? En azından şimdilik evet" şeklinde konuştu.
Inter hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Sneijder, "Inter'de Conte'nin harika bir kadrosu var ve Eriksen ile beraber büyük bir sıçrama yapabilirler. Eriksen önce Ajax, sonra da Tottenham'da lider oyuncu oldu ve içinde bulunduğu grubu harika bir şekilde yönetebilir; sadece yeterli olanak kendisine sağlanılmalı" dedi.
Lautaro'nun Barcelona yerine Real Madrid'de transfer olması gerektiğini düşünen Hollandalı, "Lautaro çok güçlü ve çok kaliteli bir futbolcu ama bir süre daha İtalya'da kalması gerekiyor. Lautaro tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olabilir ancak bundan daha önce Inter ile bir şeyler kazanması gerekiyor. Bir sıçrama yapmak gerekiyor ancak bu sıçrama için doğru an mı? Emin olmak gerekiyor ve en doğru zamanı belirlemek lazım. Barcelona tabii ki harika bir takım ancak ben olsam Real Madrid'e gitmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Cavani transferinin Inter'e başka bir noktaya taşıyabileceğini de vurgulayan Sneijder, "Cavani! İNANILMAZ! Her ligde her şekilde gol atabilecek bir futbolcu ve eğer Inter Başkanı Moratta, Cavani'yi alabilirse döneminin en iyi işlerinden birini yapacak" dedi.
Balotelli'nin tarihin en iyi hücu oyuncularından biri olma fırsatını kaçırdığını dile getiren Hollandalı eski yıldız, "Balotelli? Çok güçlü, çok inatcı ve söyleyecek fazla bir şey yok. Futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olabilirdi ama belki de yanlış tercihler yaptı. Yaptığı tercihler için Balotelli ile aynı fikirde değilim ancak Balotelli gibi birisi her zaman fark yaratabilir" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Messi ve Ronaldo olabilecek yetilere sahip olduğunun altını çizen Sneijder, "Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim ama sadece onlarla aynı hayatı yaşayabileceğimi hissetmedim. Hayattan keyif aldım, belki akşam yemeğinde bir kadeh bir şeyler içtim. Ronaldo ve Messi çok fedakarlık yapmışlar ve bu durum benim için büyük bir sorun değil. Her şeye rağmen harika bir kariyer geçirdim" dedi.
Kariyerin yönetici ya da teknik direktör olarak devam etmek istediğini ifade eden Sneijder, "Son aylarda gençlerle çalışmaya başladım ve onların gelişmelerine katkı sağlamaktan zevk alıyorum. Futbolda olduğu gibi hayatta da her şey mümkün. Yönetici olabilirim, teknik direktör olabilirim, her şeyi yapabilirim. Emekli miyim? En azından şimdilik evet" şeklinde konuştu.
Inter hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Sneijder, "Inter'de Conte'nin harika bir kadrosu var ve Eriksen ile beraber büyük bir sıçrama yapabilirler. Eriksen önce Ajax, sonra da Tottenham'da lider oyuncu oldu ve içinde bulunduğu grubu harika bir şekilde yönetebilir; sadece yeterli olanak kendisine sağlanılmalı" dedi.
Lautaro'nun Barcelona yerine Real Madrid'de transfer olması gerektiğini düşünen Hollandalı, "Lautaro çok güçlü ve çok kaliteli bir futbolcu ama bir süre daha İtalya'da kalması gerekiyor. Lautaro tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olabilir ancak bundan daha önce Inter ile bir şeyler kazanması gerekiyor. Bir sıçrama yapmak gerekiyor ancak bu sıçrama için doğru an mı? Emin olmak gerekiyor ve en doğru zamanı belirlemek lazım. Barcelona tabii ki harika bir takım ancak ben olsam Real Madrid'e gitmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Cavani transferinin Inter'e başka bir noktaya taşıyabileceğini de vurgulayan Sneijder, "Cavani! İNANILMAZ! Her ligde her şekilde gol atabilecek bir futbolcu ve eğer Inter Başkanı Moratta, Cavani'yi alabilirse döneminin en iyi işlerinden birini yapacak" dedi.
Balotelli'nin tarihin en iyi hücu oyuncularından biri olma fırsatını kaçırdığını dile getiren Hollandalı eski yıldız, "Balotelli? Çok güçlü, çok inatcı ve söyleyecek fazla bir şey yok. Futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olabilirdi ama belki de yanlış tercihler yaptı. Yaptığı tercihler için Balotelli ile aynı fikirde değilim ancak Balotelli gibi birisi her zaman fark yaratabilir" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın