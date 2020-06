Sneijder: 'Messi ve Ronaldo gibi olabilirdim'

Inter'de büyük başarılar yakalayan ve Galatasaray taraftarının da kalbinde ayrı bir yeri olan Wesley Sneijder kariyerine ve Inter gündemine dair özel bir röportaj verdi.Messi ve Ronaldo olabilecek yetilere sahip olduğunun altını çizen Sneijder, "Hayattan keyif aldım, belki akşam yemeğinde bir kadeh bir şeyler içtim. Ronaldo ve Messi çok fedakarlık yapmışlar ve bu durum benim için büyük bir sorun değil. Her şeye rağmen harika bir kariyer geçirdim" dedi.Kariyerin yönetici ya da teknik direktör olarak devam etmek istediğini ifade eden Sneijder, "Son aylarda gençlerle çalışmaya başladım ve onların gelişmelerine katkı sağlamaktan zevk alıyorum. Futbolda olduğu gibi hayatta da her şey mümkün.şeklinde konuştu.Inter hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Sneijder, ". Eriksen önce Ajax, sonra da Tottenham'da lider oyuncu oldu ve içinde bulunduğu grubu harika bir şekilde yönetebilir; sadece yeterli olanak kendisine sağlanılmalı" dedi.Lautaro'nun Barcelona yerine Real Madrid'de transfer olması gerektiğini düşünen Hollandalı, "Lautaro çok güçlü ve çok kaliteli bir futbolcu ama bir süre daha İtalya'da kalması gerekiyor.. Bir sıçrama yapmak gerekiyor ancak bu sıçrama için doğru an mı? Emin olmak gerekiyor ve en doğru zamanı belirlemek lazım.tercih ederim" ifadelerini kullandı.Cavani transferinin Inter'e başka bir noktaya taşıyabileceğini de vurgulayan Sneijder, "Cve eğer Inter Başkanı Moratta, Cavani'yi alabilirse döneminin en iyi işlerinden birini yapacak" dedi.Balotelli'nin tarihin en iyi hücu oyuncularından biri olma fırsatını kaçırdığını dile getiren Hollandalı eski yıldız,. Futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olabilirdi ama belki de yanlış tercihler yaptı. Yaptığı tercihler için Balotelli ile aynı fikirde değilim ancak Balotelli gibi birisi her zaman fark yaratabilir" şeklinde konuştu.