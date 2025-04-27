Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçı yönetecek Slavko Vincic'e UEFA'dan önemli bir görev geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.
Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.
İşte Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Süper Lig
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Leverkusen 0-2 Bayern Münih
Inter 2-2 Baywern Münih
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl
UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.
Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.
İşte Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Süper Lig
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Leverkusen 0-2 Bayern Münih
Inter 2-2 Baywern Münih
Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl