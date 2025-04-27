Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçı yönetecek Slavko Vincic'e UEFA'dan önemli bir görev geldi.



UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.



Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.



İşte Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar



Süper Lig

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe



Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-0 PSG

Barcelona 4-1 Bayern Münih

Real Madrid 1-3 Milan

Leverkusen 1-0 Inter

Monaco 1-0 Aston Villa

Lille 6-1 Feyenoord

Slavia Prag 2-1 Lille

PSV Eindhoven 3-1 Juventus

Leverkusen 0-2 Bayern Münih

Inter 2-2 Baywern Münih



Uluslar Ligi

Almanya 1-0 Hollanda

İtalya 1-3 Fransa



Yunanistan Süper Ligi

PAOK 0-0 Panathinaikos

Olympiakos 1-1 Panathinaikos



Suudi Pro Lig

Al Ahli 1-2 Al Halila



BAE Pro Lig

Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl



