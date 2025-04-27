Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!

UEFA, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yöneten Slavko Vincic'e önemli bir görev verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Slavko Vincic, Arsenal - PSG maçını yönetecek!
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27 Nisan 2025 13:10
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçı yönetecek Slavko Vincic'e UEFA'dan önemli bir görev geldi.

UEFA, 45 yaşındaki Sloven hakemin, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında görev yapacağını duyurdu.

Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Inter ile Bayern Münih'in 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında görev yaptı.

İşte Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar

Süper Lig
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Şampiyonlar Ligi
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 Bayern Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV Eindhoven 3-1 Juventus
Leverkusen 0-2 Bayern Münih
Inter 2-2 Baywern Münih

Uluslar Ligi
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa

Yunanistan Süper Ligi
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos

Suudi Pro Lig
Al Ahli 1-2 Al Halila

BAE Pro Lig
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl

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