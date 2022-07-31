Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic'in yeni adresi belli oluyor. Yunan basını, Hırvat teknik adamın Olympiakos'un başına geçecek ilk adayı olduğunu duyurdu.



OLYMPIAKOS'UN GÜNDEMİ BILIC



Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ön eleme turunda Olympiakos, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Maccabi Haifa'ya rövanşta 4-0 yenildi ve elendi. Bu ağır yenilginin ardından teknik direktör Pedro Martins ile yolların ayrılması gündeme geldi.



Martins henüz görevde olsa da kulüp yönetimi şu anki teknik direktörüyle yola devam etmiyor. Olympiakos, Çin ekibi Beijing Guoan sonrasında Slaven Bilic'in takımın başına getirilmesi için harekete geçti.



SLAVEN BILIC NE DEMİŞTİ?



Hatırlanacağı üzere Slaven Bilic, Jorge Jesus göreve gelmeden önce sıkça Fenerbahçe ile anılmıştı. Bilic, İngiliz basınına verdiği röportajda, "Bir sonraki adım ya İngiltere ya da Türkiye" demişti. Bilic kariyerinde daha önce Hajduk Split, Hırvatistan, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad, WBA ve son olarak da Beijing Guoan'da görev yaptı.





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