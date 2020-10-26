Sivasspor'un rakibi haftayı bir puanla kapattı

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA
Sivasspor'un rakibi haftayı bir puanla kapattı
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26 Ekim 2020 00:04
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Maccabi Tel-Aviv, İsrail Birinci Futbol Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile 0-0 berabere kaldı.

İsrail ligindeki Maccabi Tel-Aviv-Hapoel Beer Sheva mücadelesi golsüz tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının fikstürü etkilediği ligdeki 3. maçlarını oynayan ekiplerden Maccabi Tel-Aviv, puanını 2'ye, Hapoel Beer Sheva ise 4'e çıkardı.

Demir Grup Sivasspor, 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.



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