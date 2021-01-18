Sivasspor'da Ümraniyespor'dan transfer

Sivasspor, Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş'u renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
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Sivasspor'da Ümraniyespor'dan transfer
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18 Ocak 2021 15:51
Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alaaddin Okumuş, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce'nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Hacettepe, Kastamonuspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi. Alaaddin, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da görev yaptı ve bu sezon 15 maçta oynadı.

 


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