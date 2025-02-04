Sivasspor, kupada ilk galibiyetini aldı

Ziraat Türkiye Kupası D grubu 2. hafta maçında Sivasspor, Kocaelispor'a konuk oldu.



Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Efkan Bekiroğlu ile 90+5. dakikada Emre Gökay kaydetti.



Kocaelispor'da 1. dakikada Barış Alıcı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Sivasspor, bu galibiyetin ardından puanını 3 yaptı. Kocaelispor 0 puanda kaldı.



Ömer Erdoğan'ın ekibi Sivasspor, Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Bodrum FK'yi konuk edecek. Kocaelispor ise Kırklarelispor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 1. dakikasında topa sahip olma mücadelesinde Turgunboev'in ayak bileğine basan Kocaelisporlu Barış Alıcı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



43. dakikada Net Global Sivasspor öne geçti. Ceza sahasında Jan Bieganski'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



51. dakikada savunma arkasına sarkan Kocaelisporlu Ahmet Sağat'ın ceza sahasının solundan şutunda top, direk dibinden dışarıya çıktı.



73. dakikada Sivassporlu Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası dışından vuruşunda topu, kaleci Batuhan Ahmet Şen kornere çeldi.



77. dakikada Pritchard'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen kontrol etti.



90+5. dakikada Bekir Turaç Böke'nin ara pasında savunma arkasında topla buluşan Emre Gökay, skoru 2-0'a getirdi.



Stat: Yıldız Entegre Kocaeli



Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar



Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Muharrem Cinan, Mikdat Çil, Onur Öztonga (Dk. 45 Tarkan Serbest), Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı (Dk. 79 Mehmet Altaş), Vukovic (Dk. 67 Yusuf Cihat Çelik), Ahmet Sağat (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan), Barış Alıcı, Furkan Gedik, Markao (Dk. 45 Samet Yalçın)



Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş (Dk. 65 Murat Paluli), Poungouras, Emirhan Başyiğit, Turgunboev, Jan Bieganski, Simic (Dk. 65 Emre Gökay), Oğuzhan Aksoy (Dk. 84 Muhammed Sinan Kaya), Pritchard (Dk. 89 Mehmet Talha Şeker), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Moutoussamy), Bekir Turaç Böke



Goller: Dk. 43 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Emre Gökay (Net Global Sivasspor)



Kırmızı kart: Dk. 1 Barış Alıcı (Kocaelispor)



Sarı kartlar: Dk. 76 Mehmet Yılmaz (Kocaelispor), Dk. 39 Alaaddin Okumuş, Dk. 90+4 Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor)



