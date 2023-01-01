Sivasspor'dan son 6 sezonun en kötü performansı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını yaşadı.



Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada yer aldı.



Ligde 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başı 0,87 puan ortalamasıyla oynadı.



Sivasspor, 17. haftada Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak, ligin 18. haftasını ise bay geçecek.



Sivas ekibi, ligin ilk yarısının son haftasında ise Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.



Sivasspor'un 16. haftalar itibarıyla karnesi



Ligde 2015-2016 sezonunun 16. haftasında 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Sivasspor, 31 puanla 17. sırada tamamladığı Süper Lig'e veda etmişti.



Kırmızı-beyazlılar 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselmişti.



Sivas ekibinin son 6 sezondaki 16. haftalar itibarıyla performansı şöyle:





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